Инициатива стала следствием трагедии в Кемерово. Сегодня этот вопрос обсудят в рамках заседания рабочей группы. Владельцев крупных моллов могут обязать уже в этом году провести реорганизацию.
По мнению депутатов, места массовых скоплений людей, а особенно детей, должны находиться на первых этажах из соображений безопасности, за нарушение требований могут ввести уголовную ответственность.
В Ассоциации владельцев кинотеатров назвали эту идею «популистской». Там признали, что реализация инициативы возможна только при строительстве новых кинотеатров, а в уже существующих комплексах это вряд ли возможно.
Источник Эхо Москвы
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