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04 апреля 2018
08:57:14

Госдума изучит возможность переноса кинотеатров и детских комплексов на нижние этажи торговых центров

Инициатива стала следствием трагедии в Кемерово. Сегодня этот вопрос обсудят в рамках заседания рабочей группы. Владельцев крупных моллов могут обязать уже в этом году провести реорганизацию.

По мнению депутатов, места массовых скоплений людей, а особенно детей, должны находиться на первых этажах из соображений  безопасности, за нарушение требований могут ввести уголовную ответственность.

В Ассоциации владельцев кинотеатров назвали эту идею «популистской». Там признали, что реализация инициативы возможна только при строительстве новых кинотеатров, а в уже существующих комплексах это вряд ли возможно.

Источник Эхо Москвы




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