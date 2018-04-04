Инициатива стала следствием трагедии в Кемерово. Сегодня этот вопрос обсудят в рамках заседания рабочей группы. Владельцев крупных моллов могут обязать уже в этом году провести реорганизацию.

По мнению депутатов, места массовых скоплений людей, а особенно детей, должны находиться на первых этажах из соображений безопасности, за нарушение требований могут ввести уголовную ответственность.

В Ассоциации владельцев кинотеатров назвали эту идею «популистской». Там признали, что реализация инициативы возможна только при строительстве новых кинотеатров, а в уже существующих комплексах это вряд ли возможно.