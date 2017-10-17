Депутат от ЛДПР Василий Власов готовит законопроект, согласно которому в период магнитных бурь работающий гражданин сможет взять выходной. Он просит министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина собрать представителей его ведомства для дальнейшей проработки инициативы.
По мнению парламентария, многие граждане подвержены метеозависимости, однако в данный момент в России недостаточное внимание уделяется проблемам влияния метеоусловий на состояние людей. Между тем, во многих медицинских исследованиях выявлено увеличение числа случаев инфаркта миокарда в дни с повышенной геомагнитной активностью, также многие исследователи отмечают зависимость влияния геомагнитной активности на частоту несчастных случаев и травматизма на транспорте и на производстве.
Аналогичный запрос либерал-демократ направил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.
Источник ТАСС
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