Депутат от ЛДПР Василий Власов готовит законопроект, согласно которому в период магнитных бурь работающий гражданин сможет взять выходной. Он просит министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина собрать представителей его ведомства для дальнейшей проработки инициативы.

По мнению парламентария, многие граждане подвержены метеозависимости, однако в данный момент в России недостаточное внимание уделяется проблемам влияния метеоусловий на состояние людей. Между тем, во многих медицинских исследованиях выявлено увеличение числа случаев инфаркта миокарда в дни с повышенной геомагнитной активностью, также многие исследователи отмечают зависимость влияния геомагнитной активности на частоту несчастных случаев и травматизма на транспорте и на производстве.

Аналогичный запрос либерал-демократ направил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.