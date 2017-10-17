слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
17 октября 2017
09:23:02

Госдума хочет «пожалеть» метеочувствительных россиян

Депутат от ЛДПР Василий Власов готовит законопроект, согласно которому в период магнитных бурь работающий гражданин сможет взять выходной. Он просит министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина собрать представителей его ведомства для дальнейшей проработки инициативы.

По мнению парламентария, многие граждане подвержены метеозависимости, однако в данный момент в России недостаточное внимание уделяется проблемам влияния метеоусловий на состояние людей. Между тем, во многих медицинских исследованиях выявлено увеличение числа случаев инфаркта миокарда в дни с повышенной геомагнитной активностью, также многие исследователи отмечают зависимость влияния геомагнитной активности на частоту несчастных случаев и травматизма на транспорте и на производстве.

Аналогичный запрос либерал-демократ направил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.

Источник ТАСС




Последние новости Тольятти

17 октября
9:35
На Волге под Сызранью разбился катер рыбаков, готовящихся к соревнованиям

На следующей неделе здесь будет проходить финал турнира по ловле спиннингом

17 октября
8:51
Житель соседнего региона пытался поправить свой финансовый статус в Самарской области

Сотрудники Росгвардии Сызрани задержали автомобильного воришку

17 октября
8:43
Названы самые опасные города мира для женщин

Рейтинг возглавила столица Египта

17 октября
8:40
В Тольятти снова ищут талантливых детей и подростков

Театр «Дилижанс» на этой неделе проведет кастинг на участие в театрализованном музыкальном шоу.

17 октября
8:28
Несмотря на дожди, в Тольятти продолжается ремонт дорог

Подробности сообщили в горадминистрации

17 октября
7:51
Минздрав поддерживает запрет курения возле подъездов

Об этом говорится в проекте отзыва правительства на поправки в антитабачный закон.

17 октября
7:39
Тольяттинская хоккейная «Лада» одержала победу после затяжной серии проигрышей

Со счетом 3:1 автозаводцы на своем льду переиграли «Витязь» из Московской области


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+