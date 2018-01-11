У нас повышенный уровне опасности, говорится на специальном портале, который ведомство запустило для путешественников. Все страны на нем разделены на четыре категории. Россия отнесена к третьей - поездки в нее "подлежат пересмотру".

Главной угрозой назван терроризм; отмечается, что целью атаки могут стать места скопления туристов - достопримечательности, вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Категорически не советует Госдеп своим гражданам посещать Северный Кавказ и Крым.