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11 января 2018
09:07:54

Госдеп США рекомендовал американцам избегать поездок в Россию

У нас повышенный уровне опасности, говорится на специальном портале, который ведомство запустило для путешественников. Все страны на нем разделены на четыре категории. Россия отнесена к третьей - поездки в нее "подлежат пересмотру".

Главной угрозой назван терроризм; отмечается, что целью атаки могут стать места скопления туристов - достопримечательности, вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Категорически не советует Госдеп своим гражданам посещать Северный Кавказ и Крым.

Источник Интерфакс




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