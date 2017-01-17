Цель стартующей в феврале акции - донесение до жителей города информации о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а так же о влиянии правильного взаимодействия водителей и пешеходов.

Во всех крупных многофункциональных центрах по оказанию государственных услуг города организован показ видеоролика «Безопасный переход для двоих». Сотрудники Госавтоинспекции провели разъяснительную работу с посетителями центров, разъясняя задачи социальной компании. Кроме того, водителям вручили брошюры с Правилами дорожного движения, а пешеходам выдержки из правил и световозвращающие наклейки.

Пешеходам раздавали полезную инфографику, правила которой очень легко запомнить: написаны они двустишиями. Приятно видеть обратную связь и результат проведенных бесед с родителями юных пешеходов. Полученные наклейки сразу находили себе место на чехлах телефонов, на верхней одежде, сумках и портфелях. Напоминалось и об осмотрительности и осторожности, которые должны стать главными спутниками пешеходов.

В ходе бесед также проводились мастер классы по использованию мобильных приложений для получения государственных услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией в электронном виде.