Дорожное покрытие скользкое, сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают. Более внимательным водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.
Ни в коем случае нельзя осуществлять движение в снегопад, если у вас не исправны стеклоочистители или сильно загрязнены световые приборы, особенно в темное время суток.Пешеходам рекомендуется быть внимательными и осторожными на проезжей части. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.
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