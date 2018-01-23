С сегодняшнего дня она начинает работу в краеведческом музее. Экспозицию 45 снимков тольяттинского фотографа Дмитрия Рузова: «портреты» птиц он сделал в городе и его окрестностях. Вы узнаете своих добрых знакомых - разнообразных синиц, жаворонка, увидите, как выглядят соловей, удод и кряква.
Мастеру фотографии покорились также горихвостка, зяблик, овсянка и многие другие обитатели городских лесов и парков. Кстати, с Дмитрием Рузовым можно будет пообщаться лично, на творческой встрече в музее 28 января в 14-00.
Фото: Дмитрий Рузов
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