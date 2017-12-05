Она будет работать в УСК «Олимп». Как уверяют организаторы, мероприятие станет хорошим подспорьем для тех, кто ищет новогодние подарки, хочет продумать меню семейного застолья, позаботиться о праздничном наряде. Более 100 участников из разных регионов России представят на выставке свою продукцию.

Благодаря выгодной цене и качеству представленных товаров, «Тольятти Рождественский» становится популярным местом покупок у жителей и гостей города. Новогодние подарки и праздничные аксессуары, актуальные зимние новинки, сувениры с символом наступающего года, изделия ручной работы, сладкие лакомства – все это ждет вас с 14 по 17 декабря. Время работы выставки – с 10 утра 7 вечера.