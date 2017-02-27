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27 февраля 2017
10:25:06

Городскую инфраструктуру Тольятти будут менять

Если в городе негде жить, негде отдыхать, негде гулять с колясками, нет спортивных объектов, парков и кафе, народ будет уезжать, считает директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов. Поэтому, в программе комплексного развития моногородов предусмотрена и модернизация инфраструктуры.

В каждом таком городе отремонтируют или реконструируют не менее пяти социальных объектов. Среди них – общественное пространство, где ежедневно пересекаются большие потоки людей, – вокзалы, площади, скверы, парки, рынки. Программа предусматривает обновление городских достопримечательностей и создание или восстановление одного, или нескольких социальных объектов - школы, библиотеки, больницы или музея.

Как заявил ректор московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов: "Одна из важных идей подготовки управленческих команд — наконец-то смотреть на моногород как на место, удобное для жизни, а не как на раздевалку перед входом в проходную к заводу или спальные места для рабочих этого завода".

Источник ТАСС




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