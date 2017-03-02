Депутаты губернской Думы внесли в антиалкогольный закон поправки, согласно которым на всей территории области будет запрещено продавать спиртное в местах массового скопления граждан. Это значит, что во время публичных мероприятий, таких как митинги, шествия, демонстрации и прочие народные гулянья прикупить бутылочку вы уже не сможете.

Розничная продажа алкоголя запрещена и в местах нахождения источников повышенной опасности, которые определит правительство области отдельным актом. Напомним, сейчас в регионе нельзя продавать спиртное с 22 вечера до 10 утра. Кроме того, в воскресенье после 5 алкоголь вам тоже не продадут.