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02 марта 2017
07:32:12

Городские праздники в Тольятти избавят от торговли спиртным

Депутаты губернской Думы внесли в антиалкогольный закон поправки, согласно которым на всей территории области будет запрещено продавать спиртное в местах массового скопления граждан. Это значит, что во время публичных мероприятий, таких как митинги, шествия, демонстрации и прочие народные гулянья прикупить бутылочку вы уже не сможете.

Розничная продажа алкоголя запрещена и в местах нахождения источников повышенной опасности, которые определит правительство области отдельным актом. Напомним, сейчас в регионе нельзя продавать спиртное с 22 вечера до 10 утра. Кроме того, в воскресенье после 5 алкоголь вам тоже не продадут.




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