Сегодня депутаты приняли Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Тольятти. Вопросы, касающиеся конкурсной комиссии, организации конкурса, сроков – всё это нашло отражение в документе.

Проект Положения разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом города, а также законом Самарской области № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области».

В думе напомнили, что в июне 2015 года в Устав г.о. Тольятти были внесены изменения, вступающие в силу после истечения срока полномочий действующего мэра и регламентирующие порядок избрания нового главы города. Данные поправки предполагают, что глава будет избираться Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Принятое тольяттинскими депутатами Положение предварительно обсуждалось на комиссии по местному самоуправлению. «При подготовке проекта были учтены предложения и замечания, поступившие в ходе работы над документом», - отметила Нина Болканскова, председатель комиссии.

В соответствии с Положением общее число членов комиссии составляет четырнадцать человек. При формировании конкурсной комиссии половина членов комиссии назначается Думой, а другая половина - Губернатором Самарской области.

Так, условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Конкурс будет проходить в два этапа.

По сути, принятие Положения стало первым шагом к новому порядку избрания главы городского округа Тольятти, который, кроме того, возглавит местную администрацию. «Требования к кандидатам на должность главы будут предусмотрены отдельным решением Думы о конкурсе», - пояснил председатель Думы Дмитрий Микель. Основной его целью станет отбор кандидатов на должность главы городского округа Тольятти из числа претендентов на основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

Дмитрий Микель также сообщил, что решение Думы о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы принимается Думой не позднее 30 дней после окончания срока полномочий действующего главы. А произойдет это в марте.