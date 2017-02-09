Российские туроператоры из-за кризиса отказались от продажи горящих туров. Прежде на них приходилось до 20% продаж, а теперь речь идет о единичных случаях, пишет газета «Коммерсантъ ».

Издание отмечает, что если раньше путевку за несколько дней до вылета можно было приобрести с солидной скидкой, то теперь такие предложения, напротив, стоят дороже. Эксперты говорят, что рынок сильно изменился, и даже если разрешат полеты в Египет, компании уже не готовы так рисковать и работать себе в убыток, как это было до 2014 года.