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09 февраля 2017
09:14:09

Горящие туры угасают

Российские туроператоры из-за кризиса отказались от продажи горящих туров. Прежде на них приходилось до 20% продаж, а теперь речь идет о единичных случаях, пишет газета «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что если раньше путевку за несколько дней до вылета можно было приобрести с солидной скидкой, то теперь такие предложения, напротив, стоят дороже. Эксперты говорят, что рынок сильно изменился, и даже если разрешат полеты в Египет, компании уже не готовы так рисковать и работать себе в убыток, как это было до 2014 года.




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