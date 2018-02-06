Группа китайских ученых выяснила, что его употребление, а также алкоголь и курение повышают риск развития рака пищевода. На протяжении девяти лет специалисты изучали состояние здоровья и пищевые привычки 456 тыс. человек в возрасте от 30 до 79 лет. За это время они выявили 1731 случай рака пищевода.
Оказалось, что это заболевание в пять раз чаще встречается у пациентов, которые регулярно пили горячий чай и ежедневно употребляли алкоголь. При этом рак пищевода в два раза чаще фиксировался у любителей горячих напитков, которые курили.
Напитки с температурой выше 65 градусов Цельсия наносят внутренним органам термические травмы, которые позже могут переродиться в онкологические заболевания. Поэтому стоит осторожнее относиться к чрезмерно горячим жидкостям, особенно при одновременном употреблении табака и алкоголя.
Источник Известия
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