Гидравлические испытания теплосетей в Тольятти начнутся 22 мая, а не 15 числа, как планировалось раньше.

Компания "Т Плюс" подготовила официальный пресс-релиз по этому поводу:

"Традиционные гидравлические испытания тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинской ТЭЦ пройдут в период с 22 по 26 мая 2017 года. Период их проведения определен с учетом неблагоприятного прогноза погоды на ближайшую неделю и согласован с администрацией г.о.Тольятти.

В этой связи будет временно приостановлена подача горячего водоснабжения для потребителей Центрального и Автозаводского районов Тольятти.

Гидравлические испытания являются одной из эффективных диагностических процедур, направленных на повышение надежности системы теплоснабжения. Их проведение предписано Правилами технической эксплуатации. Испытания, проводимые после окончания отопительного сезона, позволяют определить «слабые» участки теплосетей, нуждающиеся в первоочередной перекладке, и своевременно скорректировать летнюю ремонтную кампанию.

В ходе опрессовок теплотрассы будут испытываться повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим специалисты Территориального управления по теплоснабжению г.Тольятти просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать в диспетчерскую службу ТУТС г.Тольятти по телефону (8482) 28-33-22.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

ТУТС г.Тольятти приносит извинения жителям города за доставленные неудобства!"

Напомним, что ранее планировалось приступить к испытаниям с 15 числа, то есть со следующего понедельника. А это значит, что жителям отключили бы горячую воду, что в условиях похолодания на улице и в отсутствии отопления в домах было бы очень некомфортно. При этом в Комсомольском районе такие испытания уже проведены – они прошли со 2 по 5 мая.