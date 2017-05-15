Гидравлические испытания в "новом" и "старом" городе перенесли на неделю. Энергетики пошли навстречу жителям Тольятти, которые итак страдают от отсутствия тепла. Опрессовка труб назначена с 22 по 28 мая.

Ранее планировалось приступить к испытаниям с 15 числа, то есть с этого понедельника. А это значит, что жителям отключили бы горячую воду, что в условиях похолодания на улице и в отсутствии отопления в домах было бы очень некомфортно.

В Комсомольском районе такие испытания уже проведены – они прошли со 2 по 5 мая.