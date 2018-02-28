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28 февраля 2018
08:55:06

Google намеревается предсказывать смерть человека

Подразделение американской компании под названием DeepMind занимается разработкой искусственного интеллекта, предсказывающего изменения в состоянии пациента, которые могут привести к летальному исходу. Р

еализовать проект разработчики намерены совместно с Министерством по делам ветеранов США. В настоящее время эксперты собрали истории болезней около 700 тысяч бывших военнослужащих, которые впоследствии планируется проанализировать для раннего обнаружения некоторых заболеваний (острая почечная недостаточность или пневмония).

Специалисты решили проанализировать именно эти диагнозы, так как они зачастую возникают у пациентов внезапно или бессимптомно. Эксперты подчеркивают, что 11% всех случаев смерти пациентов в медучреждениях обусловлены ухудшением самочувствия пациента, а изменения в организме больного не всегда можно выявить на ранней стадии лечения.

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