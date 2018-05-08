Гонщики Тольятти отметят День Победы автокроссом

Эта гонка является первым этапом Кубка OPEN CROSS, который собирает сильнейших автоспортсменов в трех классах автомобилей «Национальный», «Свободный» и «Багги Д3 спринт».

Традиционно организатором соревнований выступает Тольяттинский спортивно-технический клуб «Лада». Он проведет этот автокросс уже в 17-й раз. Как и всегда, помимо самой гонки, зрителям будет предложена и развлекательная программа.

Мероприятие пройдет 9 мая на автодроме КВЦ в Тольятти.