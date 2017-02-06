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06 февраля 2017
08:57:57

Гомеопатию хотят изъять из государственных клиник

С такой рекомендацией к Минздраву выступила Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук. Как пишет «Коммерсантъ», в меморандуме «О лженаучности гомеопатии» механизмы её предполагаемого действия называются противоречащими «известным химическим, физическим и биологическим законам». Авторы документа также отмечают, что отсутствуют убедительные экспериментальные подтверждения эффективности гомеопатии.

Помимо прочего комиссия рекомендует Федеральной антимонопольной службе обеспечить защиту граждан от недобросовестной рекламы, аптекам — не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами, а провизорам — перестать их рекомендовать потребителям. В Минздраве пообещали рассмотреть изложенные в письме доводы и дать ответ по существу.




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