ДТП произошло на Автозаводском шоссе. Как рассказали в ГИБДД, водитель автомобиля «Миникупер» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с «Шевроле Круз», который после удара продолжил движение и врезался в пешеходные ограждения с правой стороны.

В результате ДТП травмы получил маленький пассажир «Шевроле». Мальчик госпитализирован с сотрясением головного мозга.

Выезд на «встречку»- одна из самых частых причин совершения ДТП, отметили в Госавтоинспекции. Для предупреждения подобных нарушений 20 января сотрудники отдельного батальона проведут профилактический рейд.