ДТП произошло на Автозаводском шоссе. Как рассказали в ГИБДД, водитель автомобиля «Миникупер» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с «Шевроле Круз», который после удара продолжил движение и врезался в пешеходные ограждения с правой стороны.
В результате ДТП травмы получил маленький пассажир «Шевроле». Мальчик госпитализирован с сотрясением головного мозга.
Выезд на «встречку»- одна из самых частых причин совершения ДТП, отметили в Госавтоинспекции. Для предупреждения подобных нарушений 20 января сотрудники отдельного батальона проведут профилактический рейд.
Как показал опрос Левада Центра, в этом уверены две трети наших сограждан
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Дорожные службы с 1 по 9 января следили за состоянием дорог города в круглосуточном режиме
С 1 января 2018 года гражданам начали компенсировать расходы за проезд.
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Команда «Лада» проведет во Франции матч второго тура групповой фазы Кубка ЕГФ с клубом «Исси»