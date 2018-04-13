Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе СП. Представитель компании уточнил, что в период приостановки конвейера отгрузки дилерам продолжались в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что конвейер "GM-АвтоВАЗа" был приостановлен 4 апреля в связи с недопоставкой комплектующих от одного из заводов. Автопроизводитель не раскрывает, кто из поставщиков сорвал график.

Напомним, в мае прошлого года «GM-АВТОВАЗ также вынужден был остановить конвейер из-за срыва поставок комплектующих. Виновником простоя тогда стало ООО "Завод Автокомпонент".