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28 декабря 2017
08:49:42

«GM-АвтоВАЗ» с нового года повысит стоимость своих машин

Тольяттинский завод прибавит к ценнику на внедорожники еще 10 тысяч рублей.  Сообщение об этом появилось на официальном сайте совместного предприятия. Так, базовая версия Chevrolet Niva, продававшаяся за 598 000 рублей, с нового года будет стоить 608 тысяч.

Наиболее дорогой вариант автомобиля GLC Special Edition теперь предложат за 770 900 рублей. В начале декабря автопроизводитель уже повышал цены на свою продукцию. Теперь стоимость всех модификаций Chevrolet Niva вырастет на 1,7%. В компании также приняли решение увеличить гарантию на модели - до двух лет или до 50 000 км пробега.




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