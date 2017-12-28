Тольяттинский завод прибавит к ценнику на внедорожники еще 10 тысяч рублей. Сообщение об этом появилось на официальном сайте совместного предприятия. Так, базовая версия Chevrolet Niva, продававшаяся за 598 000 рублей, с нового года будет стоить 608 тысяч.
Наиболее дорогой вариант автомобиля GLC Special Edition теперь предложат за 770 900 рублей. В начале декабря автопроизводитель уже повышал цены на свою продукцию. Теперь стоимость всех модификаций Chevrolet Niva вырастет на 1,7%. В компании также приняли решение увеличить гарантию на модели - до двух лет или до 50 000 км пробега.
На заводе опровергли появившиеся ранее в прессе сообщения о том, что в 2018 году выпуск модели прекратится
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