До 28 февраля 2018 года по акции «На улице минус 20» покупатель сможет приобрести внедорожник на 20 тысяч рублей дешевле рекомендованной розничной цены, действующей на момент продажи. По условиям акции скидка распространяется на автомобили, отгруженные дилерам в 2017 году, и доступна как физическим, так и юридическим лицам, сообщает пресс-служба СП.

Как отмечается, скидка по данной акции может быть суммирована с одной из действующих программ: скидка в размере 20 тысяч рублей при покупке по программе трейд-ин; или скидка 30 тысяч рублей при покупке в кредит через банк-партнер. При этом для комплектации L производства 2017 года размер скидки при покупке в кредит по акции увеличен с 30 до 33 тысяч рублей.

Напомним, с 1 января 2018 года GM-АВТОВАЗ повысил розничные цены на автомобили Chevrolet Niva во всех комплектациях на 10 тыс. рублей. Так, стоимость внедорожника Chevrolet Niva L составит 608 тыс. рублей, LC – 651 тыс. рублей, GL – 691 тыс. рублей, LE – 695 тыс. рублей, GLC – 740,5 тыс. рублей, LE+ – 753,5 тыс. рублей, LE+ «Камуфляж» – 763,5 тыс. рублей, GLC Special Edition, SE – 770,9 тыс. рублей.

Вместе с тем с 1 января 2018 года гарантийный пробег на автомобили Chevrolet Niva увеличивается до 50 тыс. км. Таким образом, гарантийные обязательства GM-АВТОВАЗ составят 2 года или 50 тыс. км в зависимости от того, что наступит ранее, сообщает «АВТОСТАТ».

По итогам 2017 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке выросли на 5% и составили 31212 автомобилей. В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV в России.