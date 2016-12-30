Приобрести автомобиль Chevrolet NIVA на льготных условиях физические и юридические лица могут до 31 марта 2017 года. Напомню, автовладельцы смогут обменять любую старую машину по программе trade-in или сдать ее на утилизацию и получить скидку на покупку нового автомобиля.

Стартовая цена Chevrolet NIVA с учетом специального предложения - 499 000 рублей. Таким образом, максимальная выгода при покупке базовой комплектации L с учетом скидки по утилизации составит 85 000 рублей.

Для комплектаций LC, LE, LE+, GL, GLC будут сохранены прежние условия программы: сумма скидки по программе утилизации составит 40 000 рублей, по программе trade-in — 30 000 рублей. В программе участвуют все официальные дилеры GM-AVTOVAZ в Российской Федерации.