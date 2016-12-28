Как сообщили на предприятии, произойдет это в связи с удорожанием комплектующих и внешними факторами.

Стоимость автомобилей Chevrolet NIVA L в новом, 2017 году, составит 584.000,00 рублей, LC — 625.000,00 рублей, LE — 667.000,00 рублей, LE+ — 710.000,00 рублей, GL — 663.000,00 рублей, GLC — 697.000,00 рублей, LE "Камуфляж" — 677.000,00 рублей, LE+ "Камуфляж" — 720.000,00 рублей, специальная серия Special Edition — 710.000,00 рублей.