Отзыву подлежат машины, произведенные с 1 по 28 ноября 2016 г. Причиной является возможное проявление дефекта "негерметичность топливного бака".

Сообщается, что владельцев машин, подпадающих под отзыв, проинформируют с помощью рассылки писем или по телефону. Ремонтные работы проедут в ближайшем дилерском центре бесплатно.

Также владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с опубликованным перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.