Отзыву подлежат машины, произведенные с 1 по 28 ноября 2016 г. Причиной является возможное проявление дефекта "негерметичность топливного бака".
Сообщается, что владельцев машин, подпадающих под отзыв, проинформируют с помощью рассылки писем или по телефону. Ремонтные работы проедут в ближайшем дилерском центре бесплатно.
Также владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с опубликованным перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
Источник Волга Ньюс
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