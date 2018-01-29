Об этом свидетельствуют данные базы Роспатента, сообщает Авто Mail.ru. При этом отмечается, что патенты просрочены как на дизайн автомобиля, так и на его компоненты.

Согласно законодательству, продление патента на промышленный образец нужно осуществлять ежегодно одновременно с оплатой налога, однако компания продлевала патенты на эту модель лишь до 2017 года. Теперь же в базе Роспатента обнародованы сведения о прекращении действия патента на Chevrolet Niva II.

Официально внедорожник был представлен в 2014 году на Московском автосалоне. Весной 2017 года обсуждался вопрос о развитии проекта, однако специалисты компании сообщили, что для его реализации было необходимо вложить 21,57 миллиарда рублей.