Минздрав предложил ограничить зарплату руководителей медучреждений. Ведомство разработало проект соответствующего приказа. Он коснётся доходов руководителей медицинских учреждений, их заместителей и главного бухгалтера.

По планам Минздрава, уровень их зарплат должен зависеть от средней заработной платы работников больницы или поликлиники.