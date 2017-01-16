Минздрав предложил ограничить зарплату руководителей медучреждений. Ведомство разработало проект соответствующего приказа. Он коснётся доходов руководителей медицинских учреждений, их заместителей и главного бухгалтера.
По планам Минздрава, уровень их зарплат должен зависеть от средней заработной платы работников больницы или поликлиники.
Источник Маяк
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