Такое решение руководитель оператора Николай Подгузов принял после скандала, в центре которого оказался Артур Игрушкин. Активисты народного фронта выяснили, что он привлек подчиненных к строительству своего загородного дома в селе Малая Царевщина.
Кроме того, сотрудники «Почты» представляли интересы своего начальника в администрации села, а также оплачивали стройматериалы из собственных средств. Сумма затрат достигла сотни тысяч.
Проверки по этому факту проводили представители «Почты России» и прокуратуры Самарской области. Были выявлены нарушения, которые, по информации пресс-службы предприятия, «привели к утрате доверия».
С 18 декабря трудовой договор с Игрушкиным прекращен в связи с грубым нарушением трудовых обязанностей. «Исполняющим обязанности директора УФПС Самарской области назначен директор по управлению розничной сетью и клиентскому обслуживанию аппарата управления „Почты России“ Вилен Афанасьевич Ли»,– говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почта России».
Церемония состоится в конференц-зале администрации на площади Свободы в 6 вечера.
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