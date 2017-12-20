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20 декабря 2017
07:54:32

Главу «Почты России» в Самарской области уволили

Такое решение руководитель оператора Николай Подгузов принял после скандала, в центре которого оказался Артур Игрушкин. Активисты народного фронта выяснили, что он  привлек подчиненных к строительству своего загородного дома в селе Малая Царевщина.

Кроме того, сотрудники «Почты» представляли интересы своего начальника в администрации села, а также оплачивали стройматериалы из собственных средств. Сумма затрат достигла сотни тысяч.

Проверки по этому факту проводили представители «Почты России» и прокуратуры Самарской области. Были выявлены нарушения, которые, по информации пресс-службы предприятия, «привели к утрате доверия».

С 18 декабря трудовой договор с Игрушкиным прекращен в связи с грубым нарушением трудовых обязанностей.  «Исполняющим обязанности директора УФПС Самарской области назначен директор по управлению розничной сетью и клиентскому обслуживанию аппарата управления „Почты России“ Вилен Афанасьевич Ли»,– говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почта России».




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