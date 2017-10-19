слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
19 октября 2017
09:09:40

Главный финансовый документ Тольятти готовят к принятию в первом чтении

Это может произойти уже 8 ноября, сообщили в городской администрации. А в начале декабря бюджет будет принят уже во втором чтении.

К настоящему моменту в городской думе завершилось рассмотрение всех муниципальных программ. По каким-то программам, в основном, социальной направленности, депутаты рекомендовали увеличить расходы, по каким-то предлагали обсудить возможность сохранения расходов на прежнем уровне или наоборот – уменьшить их. Все эти предложения обязательно будут обсуждаться на согласительной комиссии, заявили в администрации.

Принятие бюджета не собираются затягивать, чтобы быстрее иметь более четкую картину как по своим средствам, так и по тем, что получают из вышестоящих бюджетов. Уже ясно, что бюджет-2018 вновь будет напряженным. А это значит, в следующем году необходимо будет проводить более эффективную и целенаправленную работу по получению доходов в городскую казну.




Последние новости Тольятти

19 октября
13:10
Наркополицейские перекрыли канал поставки синтетических наркотиков на территорию Самарской области

Использовались так называемые «закладки»...

19 октября
12:06
В Тольятти заработал детский технопарк «Кванториум-63 регион»

Сергей Анташев выразил надежду, что ребята сделают немало открытий в стенах этого учебного заведения...

19 октября
11:46
За ложные звонки о заложенных бомбах Госдума предлагает сажать на срок до 10 лет

От действий телефонных террористов по всей стране пострадали миллионы россиян...

19 октября
11:34
Снег впервые появился в прогнозах местных синоптиков в этом сезоне

Однако земля пока еще тёплая, и выпавший снег будет таять...

19 октября
11:33
На базе самарской станции создается единый диспетчерский центр

Его оснастят современным оборудованием и программным обеспечением, что позволит принимать вызовы без ожидания...

19 октября
11:32
Обязательным предметом в школьном расписании должны стать «Нравственные основы семейной жизни»

Сейчас науку о семейных отношениях в некоторых школах преподают, но факультативно...

19 октября
11:08
Поставка новых троллейбусов в Тольятти задерживается

Из 40 троллейбусов, которые были закуплены в лизинг,  в город пришли 10...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+