Это может произойти уже 8 ноября, сообщили в городской администрации. А в начале декабря бюджет будет принят уже во втором чтении.

К настоящему моменту в городской думе завершилось рассмотрение всех муниципальных программ. По каким-то программам, в основном, социальной направленности, депутаты рекомендовали увеличить расходы, по каким-то предлагали обсудить возможность сохранения расходов на прежнем уровне или наоборот – уменьшить их. Все эти предложения обязательно будут обсуждаться на согласительной комиссии, заявили в администрации.

Принятие бюджета не собираются затягивать, чтобы быстрее иметь более четкую картину как по своим средствам, так и по тем, что получают из вышестоящих бюджетов. Уже ясно, что бюджет-2018 вновь будет напряженным. А это значит, в следующем году необходимо будет проводить более эффективную и целенаправленную работу по получению доходов в городскую казну.