На случай аварий. Накануне в правительстве совещались о том, как обеспечить бесперебойное энергоснабжение региона в предстоящие праздники. На предприятиях топливно-энергетического комплекса уже организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад, создан необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации возможных ЧП на объектах жизнеобеспечения, согласована схема взаимодействия с региональными властями.

Особое внимание в праздничные дни уделят безопасности объектов энергокомплекса. «Впереди еще долгая зима, нужно быть готовыми к любым погодным явлениям – и ледяным дождям, и снегопадам, и морозам, и внезапным оттепелям, - отметил вице-губернатор Александр Нефёдов, добавив, что руководителям придется всегда быть на связи и вести постоянный мониторинг ситуации.