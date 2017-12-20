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20 декабря 2017
07:08:49

Главные энергетики губернии будут встречать Новый год с телефонами в руках

На случай аварий. Накануне в правительстве совещались о том, как обеспечить бесперебойное энергоснабжение региона в предстоящие праздники. На предприятиях топливно-энергетического комплекса уже организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад, создан необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации возможных ЧП на объектах жизнеобеспечения, согласована схема взаимодействия с региональными властями.

Особое внимание в праздничные дни уделят безопасности объектов энергокомплекса. «Впереди еще долгая зима, нужно быть готовыми к любым погодным явлениям – и ледяным дождям, и снегопадам, и морозам, и внезапным оттепелям, - отметил вице-губернатор Александр Нефёдов, добавив, что  руководителям придется всегда быть на связи и вести постоянный мониторинг ситуации.




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