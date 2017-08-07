Россияне смогут увидеть сегодня лунное затмение почти на всей территории страны. Кроме Чукотки и Камчатки, где уже наступит утро.

Астрономическое явление можно наблюдать невооруженным глазом, но лучше использовать телескоп или бинокль. “Главное, чтобы повезло с погодой", - говорят синоптики.

Затмение начнется в 20 часов 24 минуты по московскому времени. Через час наступит максимальная фаза. Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.