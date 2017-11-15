слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
15 ноября 2017
12:23:34

Глава Тольятти вновь планирует встречи с населением

Этим летом Сергей Анташев уже проводил подобные мероприятия, напомнили в администрации. Горожане могли лично пообщаться с градоначальником и задать ему волнующие вопросы. Люди активно откликнулись на эту инициативу, в ходе встреч поступило более 300 обращений. По некоторым вопросам ответы были получены сразу, по другим – позже в письменной форме.

При этом отмечается важность того, что эта обратная связь помогает администрации выявить проблемы, требующие незамедлительного решения.

Как сообщила заместитель главы города – руководитель аппарата городской администрации Татьяна Блинова, в настоящее время ведется подготовка к проведению очередной серии встреч главы с жителями города. Они вновь пройдут во всех районах. Правда, на сей раз определена конкретная тематика: «Реализация программы благоустройства в 2017 году и формирование программы благоустройства на 2018 год».

Уже известно, что на встрече с жителями «нового города» будет присутствовать главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Сергей Чабан.

В Автозаводском районе встреча пройдет 27 ноября во Дворце культуры, искусства и творчества; в Центральном районе – 23 ноября в драматическом театре «Колесо»; в Комсомольском районе – 30 ноября во Дворце культуры «Тольяттиазот».




Последние новости Тольятти

15 ноября
13:31
Назван средний чек россиян в октябре

Это 532 рубля

15 ноября
11:57
Рост коммунальных тарифов в Тольятти прогнозируется на уровне 4% в год

Такой прогноз делает администрация Тольятти с учётом инвестиционных программ поставщиков...

15 ноября
11:44
Новогоднее оформление Тольятти этой зимой будет богаче

Об этом сообщили в думе...

15 ноября
11:34
В ТОР Тольятти три новых резидента

Положительное решение принято по компаниям: «БИСКО ТТИ», МЦ «Губерния» и «КОЛОРАНТ-Т»...

15 ноября
11:30
В сети появились фото результата ночного ДТП в Тольятти

Дорожный инцидент произошел на улице Ботанической...

15 ноября
11:12
SIM-карта заменит паспорт

В Госдуме предлагают сделать SIM-карту идентификатором личности граждан...

15 ноября
11:04
В Самаре беременную женщину доставили в роддом в сопровождении экипажа ДПС

Пробка мешала проехать автомобилю с роженицей...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+