Этим летом Сергей Анташев уже проводил подобные мероприятия, напомнили в администрации. Горожане могли лично пообщаться с градоначальником и задать ему волнующие вопросы. Люди активно откликнулись на эту инициативу, в ходе встреч поступило более 300 обращений. По некоторым вопросам ответы были получены сразу, по другим – позже в письменной форме.

При этом отмечается важность того, что эта обратная связь помогает администрации выявить проблемы, требующие незамедлительного решения.

Как сообщила заместитель главы города – руководитель аппарата городской администрации Татьяна Блинова, в настоящее время ведется подготовка к проведению очередной серии встреч главы с жителями города. Они вновь пройдут во всех районах. Правда, на сей раз определена конкретная тематика: «Реализация программы благоустройства в 2017 году и формирование программы благоустройства на 2018 год».

Уже известно, что на встрече с жителями «нового города» будет присутствовать главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Сергей Чабан.

В Автозаводском районе встреча пройдет 27 ноября во Дворце культуры, искусства и творчества; в Центральном районе – 23 ноября в драматическом театре «Колесо»; в Комсомольском районе – 30 ноября во Дворце культуры «Тольяттиазот».