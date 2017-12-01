Как рассказали в администрации, мероприятие проходит в «Сколково». Главная тема форума в этом году - "Моногорода - проектируем будущее". В фокусе внимания меры поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие ТОСЭР, улучшение уровня медицинской помощи, расширение возможностей для работы и отдыха людей, включение моногородов в мировую культурную и развивающую среду, в современную сферу услуг.

Фонд развития моногородов как организатор ежегодного съезда постоянно ищет новые перспективные формы взаимодействия участников. "Одна из особенностей форума в этом году - групповая работа мэров и представителей субъектов РФ, - рассказал генеральный директор ФРМ Илья Кривогов. - Такой подход активизирует конструктивный диалог, поможет поиску идеи и освоению новых компетенций для дальнейшей разработки и внедрения проектов на своих территориях".

В форуме также принимают участие первый заместитель председателя правительства РФ, куратор приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" Игорь Шувалов, представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, эксперты в области экономики и социальной политики.