Сергей Анташев считает целесообразным закрепить за сотрудниками полиции полномочия по проведению соответствующих рейдов. В ГИБДД Самарской области отметили, что техническая возможность осуществлять проверку на «дымность» у сотрудников полиции есть, в 2017 году составлено порядка 500 административных протоколов по этому поводу, сообщил представитель ведомства.

До 2014 года сотрудники полиции также имели право наложить запрет на право эксплуатации автомобиля со снятием госномеров до устранения неисправности. А сегодня размер действующих штрафных санкций (500 рублей) не является действенной мерой для решения проблемы. В администрации сообщили, что создадут рабочую группу для выработки правовых вариантов решения вопроса.

Ранее стало известно о том, что в Тольятти порядка 65% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится именно на автотранспорт. Число зарегистрированных автомобилей в городе ежегодно растёт на 3-7%, в настоящее время каждый третий житель имеет машину.