В своем обращении Сергей Анташев назвал сотрудников надзорного органа и ветеранов настоящими профессионалами, которые с честью решают возложенные на них задачи по защите законных интересы государства и граждан.
Он также выразил признательность за вклад в дело укрепления законодательной политики и правопорядка на территории Тольятти, пожелал здоровья, благополучия и дальнейших успехов.
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