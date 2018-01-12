В своем обращении Сергей Анташев назвал сотрудников надзорного органа и ветеранов настоящими профессионалами, которые с честью решают возложенные на них задачи по защите законных интересы государства и граждан.

Он также выразил признательность за вклад в дело укрепления законодательной политики и правопорядка на территории Тольятти, пожелал здоровья, благополучия и дальнейших успехов.