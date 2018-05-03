Мероприятие прошло на минувшей неделе и стало центральным событием состоявшейся в Самарской области акции "Всероссийский день посадки леса"
Автомобили марки LADA подорожали в России с 1 мая
"Бессмертный полк" – это крупномасштабная акция памяти о солдатах Великой Отечественной войны
Мероприятие рассчитано на специалистов, бизнесменов, инвесторов в сфере криптовалют, ICO-стартапов и представителей блокчейн-индустрии, а также для компаний, занимающихся изготовлением и продажей оборудования для майнинга
Многие люди предпочитают не приобретать мебель в магазинах, а изготавливать ее на заказ
Один из торговых центров, временно закрытых прокуратурой за нарушение пожарной безопасности, возобновил свою деятельность
Сейчас он исполняет обязанности главы региона