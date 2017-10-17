Как сообщили в администрации города, Дмитрий Азаров стал гостем торжественного открытия детского технопарка «Кванториум-63 регион». Церемония начинается в эти минуты, она проходит на территории технопарка «Жигулевская долина».
В мероприятии также принимают глава Тольятти Сергей Анташев, представители областного правительства и городской администрации, а также педагоги и учащиеся городских школ.
Сегодня же Тольятти станет участником марафона открытий детских технопарков «Кванториум», который пройдет в этот день в 17-ти субъектах РФ.
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