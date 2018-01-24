Дмитрий Азаров заявил, что ему небезразлична судьба команды. Ранее стало известно, что по итогам сезона лига может отчислить три команды из списка участников чемпионата. Сейчас «Лада» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 54 встречах.

«Хочу поблагодарить болельщиков за то, что им также не безразлично будущее команды. Я приму все меры, чтобы сохранить клуб в высшем дивизионе российского хоккея», - сказал Дмитрий Азаров, которого цитирует «Спорт-Экспресс».