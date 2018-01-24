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24 января 2018
08:20:07

Глава Самарской области пообещал сделать все, чтобы тольяттинская «Лада» не покинула КХЛ

Дмитрий Азаров заявил, что ему небезразлична судьба команды. Ранее стало известно, что по итогам сезона лига может отчислить три команды из списка участников чемпионата. Сейчас «Лада» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 54 встречах.

«Хочу поблагодарить болельщиков за то, что им также не безразлично будущее команды. Я приму все меры, чтобы сохранить клуб в высшем дивизионе российского хоккея», - сказал Дмитрий Азаров, которого цитирует «Спорт-Экспресс».




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