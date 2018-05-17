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17 мая 2018
08:21:06

Глава Самарской области не даст вырасти тарифам на капремонт

О том, что региональное министерство ЖКХ намеревается поднять минимальную ставка до 8 рублей и 56 копеек за квадратный метр, стало известно на днях. Таким образом, собственникам, проживающим в домах до пяти этажей, придется платить на 50%-60% больше.

Чиновники объяснили повышение тарифов тем, что жители стали выбирать более дорогие виды работ. Новость вызвала возмущение общественности. Дмитрий Азаров получил множество жалоб и на своей странице в интернете написал, что разберется и пообещал, что стоимость сбора за капремонт не изменится.




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