О том, что региональное министерство ЖКХ намеревается поднять минимальную ставка до 8 рублей и 56 копеек за квадратный метр, стало известно на днях. Таким образом, собственникам, проживающим в домах до пяти этажей, придется платить на 50%-60% больше.

Чиновники объяснили повышение тарифов тем, что жители стали выбирать более дорогие виды работ. Новость вызвала возмущение общественности. Дмитрий Азаров получил множество жалоб и на своей странице в интернете написал, что разберется и пообещал, что стоимость сбора за капремонт не изменится.