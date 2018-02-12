Он направил телеграмму в адрес губернатора Оренбургской области Юрия Берга и губернатора Саратовской области Валерия Радаева.
В телеграмме, в частности, говорится: "От имени правительства Самарской области, жителей нашего региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших. Вместе с семьями, коллегами, друзьями погибших, вместе со всей страной мы искренне скорбим о жертвах авиакатастрофы".
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