Он направил телеграмму в адрес губернатора Оренбургской области Юрия Берга и губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

В телеграмме, в частности, говорится: "От имени правительства Самарской области, жителей нашего региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших. Вместе с семьями, коллегами, друзьями погибших, вместе со всей страной мы искренне скорбим о жертвах авиакатастрофы".