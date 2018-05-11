Футбольный клуб, который вернулся в высший дивизион российского чемпионата, в ближайшее время ждет ряд важных кадровых решений.

«Для нас крайне важно, чтобы «Крылья» закрепились в премьер-лиге. Последние годы в команде была шаткая ситуация: она то покидала РФПЛ, то вновь возвращалась в нее. Это «нервотрепка», которая не способствует хорошей продуктивной атмосфере. Я рассчитываю, что вместе мы сможем переломить ситуацию, найдем оптимальное решение, которое позволит клубу продолжать славные традиции «Крыльев советов», - сказал Дмитрий Азаров.

12 мая «Крыльям» предстоит сыграть еще один, последний матч первенства. Соперник - «Луч-Энергия» из Владивостока. Глава региона выразил надежду, что команда выйдет из ФНЛ с золотыми медалями.