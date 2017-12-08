Скандальный инцидент сделали достоянием гласности активисты ОНФ, к которым обратились работники регионального оператора. Они рассказали, что в рабочее время и в выходные дни их привлекали для строительства загородного дома руководителя Артура Игрушкина в селе Малая Царевщина. Почтовики производили сварочные, плотницкие и погрузо-разгрузочные работы, монтировали забор, представляли интересы своего начальника при решении вопросов землеустройства в администрации села.

Возмутил работников почтовой связи и тот факт, что зачастую стройматериалы для загородного дома директора сотрудники вынуждены были оплачивать из личных денежных средств. А после того, как люди выразили недовольство, на предприятии начались сокращения и увольнения, которые, к слову, тоже проводились с нарушением действующего законодательства.

В настоящее время письменные заявления, фото и видеосвидетельства, а также другие материалы направлены в правоохранительные и надзорные органы для проверки и принятия решения.