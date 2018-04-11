И еще 9 по всей Самарской области. Олег Бойко представил депутатам губернской Думы предварительные результаты проверки объектов массового нахождения людей. Специалисты проинспектировали 142 торговых центра, а также 19 домов культуры, объектов образования и медицины.
Как пишет «Самарской обозрение», основными выявленными проблемами стали: неисправности автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения эвакуации людей, автоматических установок пожаротушения и неукомплектованность первичными средствами пожаротушения.
Это касается и двух самарских больниц, которые будут принимать активное участие в проведении чемпионата мира по футболу — больницы №1 им. Пирогова и городской больницы №6. В них отсутствует аппаратура об автоматической передаче сигнала о пожаре подразделениям пожарной охране.
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