Это выяснилось после проверки, которую провела прокуратура Комсомольского района. Установлено, что заведующая отделением в поселке Федоровка приняла от женщины 15000 рублей в счет оплаты услуг ЖКХ и выдала кассовые чеки, подтверждающие факт оплаты.
Однако полученные деньги в кассу не внесла, вместо этого в компьютерной программе появились сведения об отмене платежа. Чтобы скрыть факт хищения, начальница изготовила от имени женщины подложное заявление о возврате средств.
Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. В отношении руководителя почтового отделения возбуждено уголовное дело.
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