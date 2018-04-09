Это выяснилось после проверки, которую провела прокуратура Комсомольского района. Установлено, что заведующая отделением в поселке Федоровка приняла от женщины 15000 рублей в счет оплаты услуг ЖКХ и выдала кассовые чеки, подтверждающие факт оплаты.

Однако полученные деньги в кассу не внесла, вместо этого в компьютерной программе появились сведения об отмене платежа. Чтобы скрыть факт хищения, начальница изготовила от имени женщины подложное заявление о возврате средств.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. В отношении руководителя почтового отделения возбуждено уголовное дело.