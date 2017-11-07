В интервью «Известиям» министр предположил, что слухи на этот счет поползли после его распоряжения изучить соответствующий опыт Казахстана.
«Нужно понимать, что не все новинки, с которыми мы знакомимся во время зарубежных визитов, претворяются в жизнь», — добавил Колокольцев.
Источник Эхо Москвы
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