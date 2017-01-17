Об этом Максим Топилин заявил в интервью «Российской газете». По словам министра, ещё в августе наметилась тенденция к повышению размеров выплат. Топилин уверен, что свою роль в процессе сыграет и реализация указов президента об увеличении зарплаты в бюджетном секторе. Безработица, по прогнозу главы Минтруда, будет колебаться в рамках показателей прошлого года.