Об этом Максим Топилин заявил в интервью «Российской газете». По словам министра, ещё в августе наметилась тенденция к повышению размеров выплат. Топилин уверен, что свою роль в процессе сыграет и реализация указов президента об увеличении зарплаты в бюджетном секторе. Безработица, по прогнозу главы Минтруда, будет колебаться в рамках показателей прошлого года.
Источник Эхо Москвы
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