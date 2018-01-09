Он предлагает добавить туда мяса, рыбы, овощей и фруктов. Сейчас их там маловато, признал он в интервью «Российской газете». Зато перебор хлебных продуктов и картофеля.
Топилин предположил, что придётся менять и соотношение между долей продуктов питания, которые сейчас составляют 50 процентов, и долей непродовольственных товаров и услуг, которым отводится соответственно по 25 процентов.
Машины устраняют последствия снегопада, который прошелся по дорогам Самарской области накануне
В январе 2018 года рекомендованные розничные цены на Lada выросли в среднем на 2–3%
Об этом сообщает городская администрация.
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Итоги прошлого года подвела служба по поиску работы и персонала HeadHunter
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