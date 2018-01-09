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09 января 2018
13:51:44

Глава Минтруда Максим Топилин хочет улучшить состав потребительской корзины

Он предлагает добавить туда мяса, рыбы, овощей и фруктов. Сейчас их там маловато, признал он в интервью «Российской газете». Зато перебор хлебных продуктов и картофеля.

Топилин предположил, что придётся менять и соотношение между долей продуктов питания, которые сейчас составляют 50 процентов, и долей непродовольственных товаров и услуг, которым отводится соответственно по 25 процентов.




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