Он предлагает добавить туда мяса, рыбы, овощей и фруктов. Сейчас их там маловато, признал он в интервью «Российской газете». Зато перебор хлебных продуктов и картофеля.

Топилин предположил, что придётся менять и соотношение между долей продуктов питания, которые сейчас составляют 50 процентов, и долей непродовольственных товаров и услуг, которым отводится соответственно по 25 процентов.