слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
02 апреля 2018
08:16:42

Глава Кузбасса отправлен в отставку

Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Временно исполнять обязанности назначен его заместитель, экс-руководитель угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев.

Сам Аман Тулеев объяснил свой уход трагедией в ТЦ «Зимняя вишня»: по его словам, с таким «тяжелейшим грузом» на этом посту оставаться нельзя. Эксперты полагают, что губернатор принял непростое для себя решение с учетом общественного мнения: после пожара в торговом центре горожане потребовали от Амана Тулеева уйти в отставку.

Позиции нынешнего главы региона во многом будут зависеть от расследования дела.

Источник Известия




Последние новости Тольятти

02 апреля
12:51
Первый беспилотник "Почты России" разбился вскоре после запуска

Это случилось в Бурятии

02 апреля
12:12
Последствия снегопада в Тольятти будут устранены до конца дня

Об этом рассказали в администрации

02 апреля
12:11
В Тольятти ищут свидетелей аварии, в которой пострадал пешеход

Накануне ночью неизвестная машина сбила молодую женщину

02 апреля
11:39
Пенсионеров Тольятти бесплатно учат компьютерной грамотности

В городе проходят курсы  на безвозмездной основе на базе двух учреждений

02 апреля
10:45
В Самарской области в ДТП погибли водитель скорой помощи и его пассажир

Авария произошла сегодня утром в Хворостянском районе

02 апреля
10:39
Ровно два месяца остается до открытия в Тольятти Детского фестиваля гандбола

В 17-й раз пройдет он в нашем городе со 2 по 8 июня

02 апреля
10:22
«Ночной патруль Тольятти» помог задержать пьяную автоледи

28-летняя дама привлекла внимание активистов своим неадекватным поведением на дороге.


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+