Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Временно исполнять обязанности назначен его заместитель, экс-руководитель угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев.
Сам Аман Тулеев объяснил свой уход трагедией в ТЦ «Зимняя вишня»: по его словам, с таким «тяжелейшим грузом» на этом посту оставаться нельзя. Эксперты полагают, что губернатор принял непростое для себя решение с учетом общественного мнения: после пожара в торговом центре горожане потребовали от Амана Тулеева уйти в отставку.
Позиции нынешнего главы региона во многом будут зависеть от расследования дела.
Источник Известия
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