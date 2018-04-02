Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Временно исполнять обязанности назначен его заместитель, экс-руководитель угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев.

Сам Аман Тулеев объяснил свой уход трагедией в ТЦ «Зимняя вишня»: по его словам, с таким «тяжелейшим грузом» на этом посту оставаться нельзя. Эксперты полагают, что губернатор принял непростое для себя решение с учетом общественного мнения: после пожара в торговом центре горожане потребовали от Амана Тулеева уйти в отставку.

Позиции нынешнего главы региона во многом будут зависеть от расследования дела.