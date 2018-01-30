В мероприятии принимали участие представители органов исполнительной и законодательной власти, застройщики, представители инициативных групп. На встрече обсудили ситуации по 17 проблемным объектам.

Участники встречи подробно рассказали о каждой долёвке и тем проблемам, которые не терпят отлагательств. Встреча была не первой, не станет она и последней. Все поручения главы региона войдут в итоговый протокол, который станет определяющим в работе профильного министерства на ближайшее время.

По каждому проблемному объекту будут приняты конкретные решения, определены сроки исполнения. «Крайне важно, чтобы набранные обороты по решению проблем обманутых дольщиков сохранились в течение года, что позволит нам решить большое количество накопившихся вопросов. И удовлетворить права более тысячи обманутых дольщиков в текущем году», - отметил глава региона.