В мероприятии принимали участие представители органов исполнительной и законодательной власти, застройщики, представители инициативных групп. На встрече обсудили ситуации по 17 проблемным объектам.
Участники встречи подробно рассказали о каждой долёвке и тем проблемам, которые не терпят отлагательств. Встреча была не первой, не станет она и последней. Все поручения главы региона войдут в итоговый протокол, который станет определяющим в работе профильного министерства на ближайшее время.
По каждому проблемному объекту будут приняты конкретные решения, определены сроки исполнения. «Крайне важно, чтобы набранные обороты по решению проблем обманутых дольщиков сохранились в течение года, что позволит нам решить большое количество накопившихся вопросов. И удовлетворить права более тысячи обманутых дольщиков в текущем году», - отметил глава региона.
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