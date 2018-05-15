Традиция подобных отчетов продолжается в нашем городе уже не один год. Такие встречи с градоначальником пользуются популярностью у горожан, поскольку это дает им возможность лично пообщаться с главой города, задать ему насущные вопросы.

Как рассказали в городской администрации, 17 мая в ДКиТ состоится публичный отчет главы города для общественности «нового города», 23 мая Анташев приедет в ДК «Тольятти», чтобы встретиться в жителями Центрального и Комсомольского районов.