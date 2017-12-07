Николя Мор вступит в должность с 1 января 2018 года и будет курировать евразийский регион, сообщает пресс-служба французского автоконцерна.
«Я полностью доверяю Николя Мору, чей опыт позволит продолжить увеличивать вклад региона Евразия в общий успех группы»,- заявил исполнительный вице-президент и директор по производительности Renault Groupe Штефан Мюллер.
Отмечается, что Мор будет находиться в его прямом подчинении и войдет в исполнительный комитет Renault. Кроме того, он сохранит должность президента АВТОВАЗа.
Источник ТАСС
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